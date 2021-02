Calciomercato Milan – Alla caccia del terzino sinistro: c’è una novità | News

Calciomercato Milan, novità sul terzino sinistro

Il calciomercato è terminato ormai da parecchi giorni, ma il Milan continua a lavorare per il futuro. Di sicuro Maldini e Massara stanno valutando la possibilità di acquistare un vice di Theo Hernandez. Con il futuro incerto di Diogo Dalot, che potrebbe tornare al Manchester United, è necessario acquistare un’alternativa al francese. Con la Champions League, infatti, l’ex Real Madrid non avrebbe la possibilità di rifiatare così come è successo in questa stagione in Europa League, e quindi un’alternativa di spessore sarebbe d’obbligo.

Come viene riportato da calciomercato.com, il Milan a gennaio ha provato seriamente a prendere Junior Firpo dal Barcellona. L’offerta era quella di un prestito con diritto di riscatto, ma l’operazione si è bloccata sul nascere. Questo per due motivi: il primo è che il giocatore non ha voluto lasciare Spagna per motivi personali; il secondo è che il Barcellona ha preferito bloccare Firpo perchè non aveva la possibilità di acquistare un sostituto.

Tra l’altro, nelle ultime ore di mercato, si era proposto anche l’Arsenal, ma anche in questo caso l’affare non è andato in porto. A giugno cambierà qualcosa? Probabilmente no. Junior Firpo, infatti, lascerà il Barcellona solo nel caso in cui avesse la possibilità di giocare titolare. Al Milan questo è praticamente impossibile, considerando appunto che c’è un certo Theo Hernandez su quella fascia. Insomma, la sensazione è che Junior Firpo difficilmente vestirà la maglia rossonera, anche se non sono esclusi colpi di scena. Calciomercato Milan: c’è anche l’idea per un nuovo vice di Calabria. VAI ALLA NOTIZIA>>>