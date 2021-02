Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Benzema in rossonero / News

Le ultime di calciomercato dalla Spagna danno il Milan su Benzema

La formula del Milan è molto chiara: una squadra giovane e di talento, che sia futuribile, ma che sia affiancata da giocatori già affermati, di esperienza e di grandissima qualità, come Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese classe 1981 è stato fondamentale per la crescita della squadra milanista, sia tecnica che mentale. Il Milan è migliorato in modo evidente, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il Milan è ormai una squadra matura, in grado di reagire ai problemi e di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. Grande lavoro da parte di Stefano Pioli certamente, ma l’inserimento di un elemento come Ibra ha dato garanzie di rendimento e ha alzato l’asticella della squadra. Ecco perché, anche per le prossime sessioni di mercato, il Milan non ha intenzione di cambiare schema e la strategia di Paolo Maldini e Frederic Massara rimarrà la stessa: si puntano giovani talenti, ma senza rinunciare all’esperienza. Ecco perché, anche per il dopo Ibra, si punterà a un fuoriclasse già affermato.

Secondo diariogol.com, infatti, il Milan ha clamorosamente messo nel mirino Karim Benzema. Per ora solo un primo sondaggio per l’attaccante francese del Real Madrid, ma che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa. Il suo futuro sembra essere lontano dalla Casa Blanca, con il Real intenzionato a puntare su altri profili e il contratto in scadenza nel 2022 lo potrebbero portare subito alla cessione. Classe 1987, è sicuramente uno dei migliori nel suo ruolo.

Difficile, però, che il tutto possa concretizzarsi già la prossima estate. Benzema sarebbe infatti un’ipotesi per la stagione 2022/23, quando sarà svincolato e arriverebbe a parametro zero. Il Real, altrimenti, non farebbe sconti (basti pensare che ha una clausola da un miliardo). Insomma, staffetta con Ibra, che invece sembra destinato a giocare un altro anno. Ovviamente, però, Benzema svincolato porterebbe tutti i migliori club a interessarsi. In particolare anche la Juventus lo segue con attenzione. Il costo dello stipendio potrebbe dunque essere molto alto, così come quello degli agenti, ma per il dopo Ibra serve qualcuno altrettanto forte.

