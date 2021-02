Calciomercato Milan – Il Real Madrid sull’obiettivo a costo zero / News

Calciomercato Milan, offensiva Real Madrid su Thauvin?

Dopo un 2020 che ha rasentato la perfezione, il Milan ha accusato un periodo di flessione in campionato che ha consegnato il primo posto in classifica all’Inter. Dopo le sconfitte contro Juventus, Atalanta e Inter in Coppa Italia, i rossoneri sono incappati in una serata horror contro lo Spezia, non tirando mai in porta e perdendo 2-0. La sessione invernale di calciomercato, paradossalmente, ha creato qualche passo indietro nonostante una lunghezza della rosa ormai oggettiva.

Un dato di fatto che, oltre a far scaturire diversi pensieri nell’immediato, deve farlo anche in previsione futura. Il Milan adesso è ben coperto numericamente, ma dal punto di vista della qualità può e deve migliorare ancora dalla prossima stagione in poi. Dopo il lavoro svolto a gennaio, dunque, Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno ben capire quali saranno le esigenze della squadra. Uno tra i ruoli da rinforzare, individuato da diverso tempo, è quello relativo all’esterno d’attacco destro, in questo momento appannaggio di Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. Due giocatori sicuramente non di basso profilo, ma leggermente lontani dagli standard che richiede il riavvicinamento alle big principali in Europa.

In questo senso il nome di Florian Thauvin è vivo da diverso tempo in quel di Casa Milan. Lo stesso Paolo Maldini, nei mesi scorsi, si è sbilanciato apertamente su un interesse rossonero nei confronti del francese. Il giocatore, che si svincolerà a parametro zero a giugno, rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato per il Diavolo e non solo. A tal proposito, dalla Spagna, riportano una notizia che potrebbe essere di pesante intralcio. ‘Il Mundo Deportivo’ scrive di un interesse concreto del Real Madrid, mentre ‘Defensa Central’ ribalta il punto di vista, riferendo di un Thauvin che si è proposto ai ‘Blancos’. In entrambi i casi ci sarebbe poco da rimanere tranquilli, perché quando si muove un club come il Real Madrid tutto si complica.

