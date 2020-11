Calciomercato Milan – Thauvin, Maldini conferma: “Ci interessa” | News

CALCIOMERCATO MILAN THAUVIN

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Thauvin, le parole di Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato all’emittente francese Telefoot. Il dirigente rossonero ha confermato l’interesse per Florian Thauvin, calciatore del Marsiglia che andrà in scadenza di contratto a giugno. Ecco cosa ha detto.

“Thauvin? E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

Ricordiamo che, nella mattina di oggi, il portale Todofichajes.com ha parlato di un accordo raggiunto tra il Milan e Thauvin. Contratto di 4 anni a 3 milioni di euro a stagione. Secondo i media spagnoli, dunque, i rossoneri avrebbe già messo a segno un importante colpo di calciomercato in vista della prossima stagione. Non è inoltre da escludere un arrivo anticipato a gennaio, con il Milan che potrebbe pagare un piccolo indennizzo al Marsiglia. Staremo a vedere, ma in ogni caso Paolo Maldini ha confermato l’interesse per il calciatore francese.

Interessante capire a questo punto anche il futuro di Hakan Calhanoglu. Le parti sembrano essere distanti, e dunque la deduzione è scontata: Thauvin prenderà il posto del fantasista turco? Vedremo cosa succederà, ma il Milan è pronto a cogliere l'opportunità Thauvin.