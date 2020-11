Calciomercato Milan – Maldini ci prova di nuovo: trattativa in corso | News

Ultime Notizio Calciomercato Milan: ritorno di fiamma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, in attesa dell’inizio del mercato, continua a studiare possibili colpi da effettuare. La stagione sta andando nel migliore dei modi, con il primo posto in campionato e il secondo posto nel girone di Europa League, e dunque Maldini e Massara potrebbero rafforzare ulteriormente la rosa.

Oltre al difensore, il club rossonero potrebbe acquistare un centrocampista. Krunic in questa stagione è stato quasi sempre utilizzato sulla trequarti e chissà dunque che non possa servire un nuovo giocatore da alternare a Kessie, Bennacer e Tonali. A tal proposito, il portale TodoFichajes.com scrive di una trattativa in corso tra Milan e Lille per Boubakary Soumare. Classe 1999, il francese è considerato uno dei centrocampisti più interessanti del panorama francese.

I colleghi spagnoli scrivono di un possibile incontro al termine della partita di ieri di Europa League, terminato con il risultato di 1 a 1. I rapporti tra Milan e Lille sono ottimi, accomunati tra l’altro anche dal fondo Eliott (i francesi devono al fondo americano 177 milioni!), e dunque la fumata bianca è possibile. Ricordiamo che il nome di Soumare era già emerso nella scorsa estate come alternativa a Tiemoue Bakayoko, poi andato al Napoli.

Secondo TodoFichajes.com, il Diavolo avrebbe messo sul piatto ben 20 milioni di euro. Il Lille per cedere il centrocampista ne chiede 25. Soumare ha inoltre un contratto in scadenza nel 2022: le trattative per il rinnovo sono in corso, ma è chiaro che un' eventuale fumata nera metterebbe in discussione il futuro del calciatore in Ligue 1. Quello di Soumare sarebbe un nuovo investimento per il futuro, tipico del fondo Elliott. Giovane di prospettiva e di talento che può migliore in maniera esponenziale nei prossimi anni. Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara sono alla finestra per un nuovo colpo a centrocampo.