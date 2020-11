Mercato Milan – Calhanoglu abbassa le pretese, incontro fissato / News

Mercato Milan Calhanoglu

A dispetto dei pronostici, il Milan continua a vincere e consolida il primo posto in Serie A. I rossoneri hanno vinto e convinto anche contro la Fiorentina, gestendo da grande squadra ogni momento del match. Ottime prestazioni di Alexis Saelemaekers e dei soliti Simon Kjaer e Gianluigi Donnarumma. Ancora leggermente in ombra Hakan Calhanoglu, che sembra un po’ destabilizzato dalle voci di mercato nei suoi confronti. Il turco ha il contratto in scadenza nel 2021, ma la situazione sul suo futuro è ancora tutt’altro che chiara. Alcune indiscrezioni lo vogliono al Manchester United viste le richieste eccessive al club rossonero per il prolungamento.

Calhanoglu, infatti, sembra abbia chiesto una cifra intorno ai 6 milioni di euro, la dirigenza risponde con una proposta di ‘soli’ 3,5 milioni. Attenzione però agli ultimi aggiornamenti forniti da ‘Calciomercato.com’, che riferisce come il numero 10 rossonero abbia confidato ad alcuni amici di vedere il suo futuro ancora con la maglia del Milan. Fonti vicine alla dirigenza dicono che l’offerta presentata a Calhanoglu sia figlia del difficile momento economico e che quindi non sarà possibile fare uno strappo alla regola in stile Zlatan Ibrahimovic. La cifra, dunque, rimane quella. Inoltre il Milan e gli agenti del trequartista avrebbero fissato un incontro tra 15-20 giorni. Un faccia a faccia per decidere definitivamente il futuro di un giocatore diventato indispensabile. Rispetto a qualche settimana fa la musica sembra cambiata, ma è impossibile sapere come finirà la telenovela. Con la certezza che, al momento, qualche possibilità in più ci sia. Il Milan ritorna su un vecchio amore per la difesa: ecco di chi si tratta >>>