Calciomercato Milan – Sergio Ramos libero a zero, Diavolo vigile | News

Calciomercato A.C. Milan: anche i rossoneri sulle tracce di Sergio Ramos

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sergio Ramos vuole andare via dal Real Madrid. Ciò accadrà la prossima estate, ovvero dopo il 30 giugno 2021, quando sarà scaduto il contratto del difensore spagnolo con le ‘Merengues‘. Lo ha rivelato José Ramón de la Morena, giornalista di ‘Onda Cero‘.

Una notizia, questa, destinata a stravolgere anche gli equilibri del calciomercato del Milan. Già, perché Sergio Ramos, secondo fonti spagnole, sarebbe nel mirino anche del club rossonero per rinforzare la retroguardia nella stagione 2021-2022. Classe 1986, cresciuto nel Siviglia ed esploso nel Real Madrid, Sergio Ramos ha disputato 660 gare e segnato 100 gol con i ‘Blancos‘.

Mica male per un difensore, nato terzino destro e poi via via, con l’avanzare dell’età, divenuto un centrale di caratura internazionale. Sergio Ramos avrebbe molte offerte da tanti top club europei ed avrebbe deciso, dunque, di tentare una nuova esperienza professionale, lasciando la ‘Casa Blanca‘ dopo ben 16 stagioni di onorata militanza al ‘Santiago Bernabéu‘.

Il calciatore iberico, che vanta anche 178 presenze e 23 reti con la maglia della Spagna, oltre che al Milan piace, nella Serie A italiana, anche alla Juventus. In Francia, invece, farebbe sul serio il PSG mentre è la Premier League inglese il torneo che lo starebbe corteggiando con maggior insistenza: sulle tracce di Sergio Ramos, infatti, ci sarebbero Arsenal, Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Il Real Madrid spera sempre, in cuor suo, che Sergio Ramos cambi idea e che, alla fine, prolunghi il suo contratto, restando così a disposizione di Zinedine Zidane anche nella prossima stagione. Sempre ammesso che sia ancora il francese il tecnico delle ‘Merengues‘, vista la stagione quasi fallimentare. Al momento, però, tutto lascia pensare ad un addio del numero 4 a Madrid ed al calcio iberico.

Sergio Ramos, infatti, non sembra intenzionato a voler ascoltare alcuna proposta di rinnovo. Spererebbe, al contrario, che i club di cui sopra concretizzassero le proprie manifestazioni di interesse con un’offerta vera e propria. Qualora Sergio Ramos lasciasse davvero il Real Madrid, Paolo Maldini non si farebbe trovare impreparato. Calciomercato Milan, per gennaio obiettivo per la difesa individuato >>>