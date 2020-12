Mercato Milan – Chiamata con Zidane, i rossoneri si allontanano / News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN

Mercato Milan, contatto Zidane-Szoboszlai

Primato in Serie A e qualificazione ottenuta con una giornata d’anticipo in Europa League: la stagione del Milan prosegue a gonfie vele. La squadra di Stefano Pioli ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi e sta continuando alla grande un percorso iniziato dal post-lockdown in poi. In quel periodo, i rossoneri avevano iniziato la stagione nel peggiore dei modi prima che l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer facesse cambiare il vento da tutt’altra direzione. Tantissimi giocatori sono cresciuti esponenzialmente, tirando fuori delle qualità viste in pochissime occasioni.

E’ ovvio che il lavoro della società non può fermarsi qui dopo diverse intuizioni di livello. Basti pensare ad Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge, arrivati al Milan per una decina di milioni complessivi. Il mercato non dorme mai, per questo motivo i pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara guardano sempre nella stessa direzione, perché la squadra sta facendo bene, ma necessita di ulteriori miglioramenti. In tal senso la priorità di gennaio sarà sicuramente un difensore centrale, ma le occasioni rimangono sempre dietro l’angolo.

Non è un mistero che Dominik Szoboszlai piaccia da tempo al Milan. L’ungherese è uno dei talenti più puri dell’intero panorama europeo e sta facendo benissimo al Salisburgo. Le indiscrezioni di mercato lo vogliono lontano dall’Austria e vicinissimo al RB Lipsia, altro club di proprietà del colosso Red Bull. Attenzione però ad una chiamata che potrebbe scompaginare il corso degli eventi. Secondo quanto riferisce la ‘BILD’ Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, avrebbe chiamato personalmente il classe 2000 per convincerlo a trasferirsi in Spagna già nel mercato invernale. Una soluzione che ovviamente stuzzica Szoboszlai e che lo allontana quasi definitivamente dal Milan.

