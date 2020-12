Milan in Hauge: il norvegese sta conquistando il Diavolo | News

Ultime Notizie Milan News: alla scoperta di Hauge

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Jens Petter Hauge. Arrivato a Milano all’improvviso e all’improvviso è diventato importante. Come tutti sanno, il norvegese è arrivato in rossonero dopo la grande prestazione a San Siro con il Bodo Glimt, ,ma lo scouting rossonero lo seguiva da parecchio.

Quattro milioni e mezzo di euro. Questo è la cifra spesa dal club rossonero per Hauge. E’ la cifra più bassa della rosa attuale per un acquisto. Classe 1999, le aspettative nei suoi confronti iniziano a diventare sempre più alte. Il norvegese sembra essere sempre attento e concentrato, anche fuori dal campo: Hauge sta imparando in fretta l’italiano, a testimonianza di come voglia integrarsi il prima possibile nel nuovo paese. “Lavoro tanto con il mio insegnante di italiano, capisco meglio di come parlo, ma sto lavorando anche su questo”, ha dichiarato il giocatore dopo la partita di Europa League.

Difficile dire a chi assomiglia a Hauge. Ha forza, velocità, vede la porta. Si allena duramente e nel tempo libero come i coetanei gioca con la playstation e fa lunghe videochiamate per sentire i suoi amici e la sua famiglia in Norvegia. A Milanello ieri nevicava, tanto è vero che lo stesso giocatore ha scritto sui social: "Clima norvegese, mi sento a casa". Il legame con il suo paese è profondo, ma Hauge vuole conquistare l'Italia e il Milan. E questo inizio promette molto bene…