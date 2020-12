Calciomercato Milan – Maldini, occhi su un talento belga / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Maldini pensa al nuovo colpo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – I tifosi del Milan sono entusiasti, non solo dei risultati sul campo, ma anche di quelli della dirigenza. A far gioire i milanisti, infatti, non sono i grandissimi campioni già affermati che per anni hanno sognato (ovviamente Zlatan Ibrahimovic a parte), bensì i giovani scoperti con lo scouting. Esattamente quello che per tanti anni si è provato a fare, senza però grade successo. Finora. Ora con soli 12 milioni i rossoneri si sono aggiudicati Alexis Saelemaekers e Hauge, entrambi classe 1999, rispettivamente belga e norvegese. I due stanno facendo molto bene e hanno un valore complessivo già quasi del doppio.

Così i complimenti a Paolo Maldini e Frederic Massara si sprecano, insieme a quelli per tutti gli scout, ovviamente. Ma non c’è modo di fermarsi e dunque il Milan ha già pronto il prossimo acquisto: si tratta di Charles De Ketelaere, gioiellino belga del Bruges. In questo caso si tratta addirittura di un classe 2001 e da diverso tempo gli osservatori rossoneri lo stanno seguendo. Centrocampista offensivo, ha un fisico imponente (192cm) ed è molto abile negli inserimenti. In questa stagione ha anche già fatto due gol in Champions League. Non male per un ragazzo di 19 anni.

Tra i giovani in Europa, lui è sicuramente tra i più interessanti. La sua qualità è evidente, abbinata a un’ottima lettura del gioco che gli consentono di sopperire a un po’ di lentezza. Caratteristiche che, comunque, gli consentono di giocare sia a centrocampo che più avanzato. Oltre al Milan, su De Ketelaere c’è anche l’Atalanta. I prossimi mesi saranno decisivi. Il Diavolo vuole capire se sia pronto a un contesto di questo tipo, con grandi pressioni e un livello decisamente più alto. Se il responso sarà positivo, allora in estate si farà un tentativo. Il prezzo, al momento, è di 12 milioni. I rossoneri aspettano anche di sapere cosa succederà con un altro classe 1999: Brahim. Lo spagnolo è di proprietà del Real Madrid, che non vuole lasciarlo andare. De Ketelaere può essere la soluzione.

