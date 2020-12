Calciomercato Milan – Brahim Diaz e Dalot, futuro incerto | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Brahim Diaz e Dalot

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di due giocatori che sono attualmente in prestito. Ci riferiamo a Brahim Diaz e Diogo Dalot.

In Spagna si parla di contatti costanti tra il Milan e il Real Madrid per definire il futuro dello spagnolo. In realtà, secondo quanto scritto dalla rosea, il club rossnero non ha fretta. Maldini e Massara discuteranno il futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot in primavera, sia con il Real Madrid e sia con il Manchester United. La decisione verrà presa anche in base a come si svilupperà la stagione in questi mesi e ovviamente in base al rendimento dei due giocatori.