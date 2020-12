Calciomercato Milan – Diavolo in agguato, ultima parola al giocatore / News

Calciomercato Milan, Szoboszlai sempre nel mirino

Tutti pazzi per Dominik Szoboszlai. L’ungherese è uno dei talenti europei più cristallini ed è definitivamente esploso tra le fila del Salisburgo, club che sembrava in procinto di lasciare già nella sessione estiva di calciomercato. Contro ogni pronostico, il classe 2000 è rimasto in Austria per completare un percorso di crescita arrivato ormai a livelli altissimi. Difficile immaginare una maturità completa per un giocatore di soli 20 anni, ma è altrettanto inevitabile pensare di dare una sterzata ad una carriera sicuramente brillante.

Nei giorni scorsi la mossa concreta del Real Madrid, con Zinedine Zidane che avrebbe contattato personalmente Szoboszlai per convincerlo ad accettare il progetto ‘Blancos’. Come riferisce ‘le 10 sports’ molte sono le big d’Europa che lo seguono con attenzione, tra cui il Psg di Leonardo, ma occhio anche ad Arsenal, Bayern Monaco. Il centrocampista avrebbe l’imbarazzo della scelta, il trasferimento a gennaio a questo punto sembra ormai cosa fatta.

Occhio però ad altre due squadre, che non mollano affatto la presa. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ è il Lipsia a collocarsi in pole position per la corsa a Szoboszlai per un semplice motivo: la squadra tedesca, così come il Salisburgo, hanno la proprietà comune Red Bull, dettaglio di certo da non sottovalutare per quanto riguarda i rapporti istituzionali. Uno scenario che non allontana definitivamente il Milan, già vicino al giovane talento nel bel mezzo delle voci sull’arrivo di Ralf Rangnick. Anche dopo l’allontanamento del ‘Professore’ il nome di Szoboszlai è continuato ad aggirarsi in quel di Milanello. L’ultima parola spetterà al giocatore; fino a quel momento i rossoneri continueranno a sperare per cercare di impreziosire una collezione di talenti che tanto bene sta facendo in questo momento.

