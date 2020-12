Calciomercato Milan – Haaland, sogno possibile? L’indiscrezione | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il sogno Haaland

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Haaland sogno impossibile? Forse no. Parola di Beppe Bozzo, procuratore di Sandro Tonali. L’agente, nell’intervista realizzata con Tuttosport, si è ovviamente concentrato su Sandro Tonali: (“E’ stato un affare da 35 milioni di euro, tutt’altro che semplice. Juve e Inter sono state molto vicine a Tonali: ma per un motivo o per un altro, a partire dalla volontà di Sandro, l’ha spuntata il Milan. Il giudizio finora è positivo, mi sarei aspettato delle difficoltà che in realtà non ci sono state. Ha dimostrato in campo di essere un giocatore da Milan. Fra cinque anni lo vedo sempre in rossonero, con un ruolo ancora più centrale in campo e allo spogliatoio”), ma ha lanciato indirettamente una bomba di mercato.

Parlando infatti di Haaland, Bozzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi piacerebbe arrivasse in Italia Haaland la prossima estate. Squadra? Dire Juve sarebbe troppo facile, quindi punto sul Milan“. Parole inaspettate, che alimentano i sogni dei tifosi rossoneri. Al momento non c’è alcun contatto con il Borussia Dortmund, ma chissà che il norvegese non possa essere un nome spendibile per il futuro.

Zlatan Ibrahimovic, infatti, sta facendo benissimo ed è il totem di questo Milan, ma non può essere eterno. Quando smetterà, magari tra due stagioni, il club rossonero avrà bisogno di un grande centravanti in grado di fare la differenza come lo svedese. Chi meglio di Haaland? Ha soli 20 anni, eppure è già uno degli attaccanti più forti del calcio europeo e mondiale. Fino a questo momento in carriera ha segnato ben 82 gol in 126 presenze, mentre in stagione ha segnato la bellezza di 17 reti in 14 partite disputate. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio gioiello.

Ovviamente stiamo parlando di un'ipotesi difficilissima, considerando il valore del giocatore e la grande concorrenza (c'è la Juventus e non solo), ma la sensazione è che tra un paio di stagioni Haaland potrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Il norvegese rientra perfettamente nel tipo di profili voluti da Elliott, che tra l'altro ha già dimostrato di voler investire su giovani di qualità, così come è successo appunto con Tonali. E magari, il ruolo di Hauge, suo compagno di squadra in nazionale, può giocare un ruolo di decisivo per accaparrarsi la preferenza del norvegese. Vedremo cosa succederà, ma in fondo sognare non costa nulla.