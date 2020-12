Calciomercato Milan – Gomez rompe con la Dea. Maldini ci pensa | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si pensa al Papu Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Terremoto Papu Gomez in casa Atalanta. Nella giornata di ieri, infatti, l’argentino ha pubblicato una stories sul proprio account ufficiale Instagram in cui ha di fatto annunciato il suo addio alla Dea. Ecco cosa ha scritto: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

L’Atalanta non si aspettava un post così duro da parte di Gomez, ma allo stesso tempo il Papu non si aspettava delle parole così forti da parte di Gasperini dopo la gara contro la Fiorentina. Si è sentito scaricato, così come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Insomma, la sensazione è che l’argentino lasci il club bergamasco, in quanto la frattura con il tecnico sembra essere davvero insanabile. Le parole di ieri non sono piaciute ovviamente allo stesso Gasperini, che a questo punto si sente ancora più in diritto di fare le scelte più opportune per il bene della squadra. E’ possibile in ogni caso che l’argentino venga convocato per la gara di domani contro la Juventus, considerando i problemi di Pasalic e Miranchuck, oltre al fatto che Malinovskyi è appena rientrato.

Ma quindi ora cosa succederà? I suoi procuratori cercheranno una sistemazione ideale che accontentino il giocatore e l’Atalanta, che storicamente non svende i suoi gioielli. A tal proposito, ci sono da segnalare le parole di Giuseppe Riso, procuratore di Gomez, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero. Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i se e i ma non mi piace parlare”. Ieri però c’è stato un summit importante: se la frattura non verrà ricomposta, Gomez spera di avere il via libera da parte della famiglia Percassi e andare via gratuitamente. L’argentino di sicuro non può permettersi di restare fermo, considerando che c’è da giocare la Coppa America con l’Argentina in estate.

Finora non si registrano vere e proprie trattativa, ma Milan, Inter e Roma sono già alla finestra. Attenzione anche al Psg, con Di Maria che spinge per il suo arrivo. Come scritto anche da Tuttosport, Gomez sarebbe perfetto nel caso in cui andasse via Hakan Calhanoglu, considerando il contratto in scadenza nel 2021 del turco. Bisognerà però capire non solo la richiesta economica dell'argentino, ma anche la volontà della proprietà: Elliott sarebbe disposto a comprare un altro giocatore over 30? Staremo a vedere. Una cosa è certa: Gomez vuole rimanere in Europa e vuole continuare ad essere protagonista.