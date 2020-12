Calciomercato Milan – Colpo Luis Alberto: contatti con la Lazio | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si pensa a Luis Alberto

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan è ancora al primo posto in campionato, ma è chiaro che la voglia di Maldini e Massara è quella di rinforzare questa squadra e di cogliere eventuali opportunità di mercato. A tal proposito, secondo quanto scrive Todofichajes.com, il club rossonero starebbe pensando a Luis Alberto.

Lo spagnolo ha un contratto in scadenza con la Lazio nel 2025, ma i rapporti con la società sono tutt’altro che buoni. Qualche settimana, infatti, Luis Alberto, rispondendo in diretta a un tifoso su Twitch a una domanda sul Boeing della Lazio, aveva dichiarato: “Ho visto comprano cose, ma non ci pagano“. Il centrocampista si è scusato in un secondo momento, ma queste parole hanno ovviamente infuriare il presidente Claudio Lotito.

Complici anche alcuni problemi muscolari, Luis Alberto non è lo stesso giocatore della scorsa stagione. C’è un dato su tutti che evidenzia il calo di rendimento: quest’anno lo spagnolo non ha totalizzato ancora un assist, mentre nella scorsa annata sono stati addirittura 15. Insomma, la sensazione è che qualcosa si sia rotto, anche se l’ex Liverpool resta un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, che difficilmente ci rinuncia.

Il valore attuale del giocatore, secondo transfermarkt.it, è di 50 milioni di euro. Cifra ovviamente insostenibile per il Milan, ma secondo Todofichajes.com la formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, in modo da dilazionare il pagamento. E' chiaro che va prima affrontata la questione relativa al rinnovo di Calhanoglu. Un eventuale addio del turco spianerebbe la strada all'arrivo dello spagnolo. Colpo difficile, ma Maldini e Massara sono alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.