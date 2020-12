Calciomercato Milan – Scamacca vice Ibra: arrivano conferme | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Negli ultimi giorni si parla insistentemente di un Milan pronto a prendere un vice di Zlatan Ibrahimovic. Le condizioni dello svedese non preoccupano, ma è chiaro che Ibra non può giocarle tutte e che Rafael Leao e Ante Rebic non sono esattamente delle prime punte di ruolo.

Il Milan preferirebbe acquistare un giovane utile sia nel presente che nel futuro, piuttosto che un profilo low cost da sfruttare subito (tipo Llorente del Napoli). Tra i nomi più caldi c’è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il centravanti è un giocatore che piace moltissimo a Maldini e Massara, e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il suo entourage.

Scamacca a gennaio o a giugno? L’idea sarebbe quella di prenderlo già a gennaio, ma ovviamente c’è la difficoltà relativa al Genoa di Preziosi. L’attaccante è di proprietà del Sassuolo, ma il club ligure ha la possibilità di tenere il giocatore in prestito fino a giugno, e dunque non sarà facile convincere il presidente a rinunciarci anticipatamente, anche perchè la squadra di Ballardini è pienamente immischiata nella lotta salvezza.

Un’ipotesi, così come ha sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, potrebbe essere quella di offrire una contropartita tecnica. Maldini e Massara potrebbero proporre Mateo Musacchio, in scadenza di contratto a giugno, o Lorenzo Colombo, centravanti che si è messo in luce nel precampionato con la maglia rossonera. Insomma, serve una chiave di volta per sbloccare le resistenze di Preziosi. Una volta superato questo ostacolo, l’arrivo di Scamacca potrebbe essere in discesa.

In più, c’è da sottolineare la volontà di Scamacca. L’attaccante, infatti, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe ben contento di vestire la maglia rossonera, così come il suo agente, che è un tifoso del Milan. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro il centravanti è uno degli obiettivi per l’attacco rossonero. L’ex Ascoli sogna di giocare e di crescere con Zlatan Ibrahimovic. Come dargli torto? Calciomercato Milan. Difensore: obiettivo ex Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>