Mercato Milan – Gol al Diavolo come Hauge, interessa per l’attacco / News

Mercato Milan, percorso alla Hauge per l’attaccante?

Il 2020 del Milan è andato in archivio come meglio non si poteva immaginare. La vittoria contro la Lazio, per come è arrivata, ha dato ancora più consapevolezza ad una squadra che, soltanto un anno fa, si leccava ancora le ferite per lo 0-5 contro l’Atalanta. A distanza di un anno tutto si è ribaltato, soprattutto la posizione in classifica. La squadra di Stefano Pioli ha esattamente il doppio dei punti rispetto alla scorsa stagione; una crescita esponenziale che, come ha affermato Paolo Maldini, non deve far smettere di sognare.

Per raggiungere il sogno chiamato scudetto, però, è necessario colmare alcune lacune presenti all’interno della rosa. Oltre al difensore centrale, indicato da mesi come priorità dalla dirigenza, non si può non notare la precaria situazione in attacco. Per il momento i rossoneri, nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, hanno fatto comunque benissimo, ma pochissimi dei gol fatti sono arrivati dai giocatori offensivi. Ante Rebic si è sbloccato soltanto nella scorsa partita, Rafael Leao ha fatto un po’ meglio ma è evidente come non sia una prima punta di ruolo. E poi c’è da considerare anche la permanenza di Ibra, che non è affatto scontata per la prossima stagione.

Attenzione dunque ad una notizia proveniente dall'Inghilterra, precisamente dal 'Sun', che riporta un interesse per Odsonne Edouard, attaccante classe 1998 del Celtic. Il francese, così come ha fatto Jens Petter Hauge nei preliminari, ha timbrato il cartellino contro il Milan in Europa League con uno scavetto di alta scuola che ha bucato Gianluigi Donnarumma. La partita è stata poi rimontata dai rossoneri, ma le qualità del giocatore non sono passate inosservate. Chissà che non si possa ripetere la situazione Hauge ancora una volta, ma attenzione alla concorrenza della Juventus, molto attenta al futuro del giovane talento. Numeri impressionanti per Edouard in Scozia: 47 presenze, 29 gol e 19 assist lo scorso anno; 20 presenze, 9 gol e 2 assist nel corso di questa stagione.