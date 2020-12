Calciomercato Milan – Rinnovi in casa Donnarumma: le ultime | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: rinnovi in casa Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime settimane si parla costantemente del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come ormai tutti sanno, è in scadenza nel 2021, e proprio per questo sono frequenti i contatti tra la società rossonera e Mino Raiola.

C’è pero un attore “non protagonista” che può diventare fondamentale nella vicenda. Ci riferiamo ad Antonio Donnarumma, fratello di Gigio. Anche lui è in scadenza nel 2021, visto che il suo arrivo in rossonero è conciso proprio con il rinnovo di suo fratello minore nel 2017. I media hanno parlato di un addio ormai scritto tra il Milan e Antonio, con la società che avrebbe già comunicato l’intenzione di non rinnovare il contratto. La situazione, però, appare meno scontata di quanto sembri.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan, ad Antonio non è stato al momento comunicato nulla. Il Milan non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma sono in corso le trattative con Raiola. Il club è consapevole quanto sia importante Antonio per la crescita e la serenità di Gigio, e dunque non è da escludere un rinnovo, magari a cifre inferiori e inserendo qualche bonus. Resta da capire anche la volontà di Donnarumma senior, che potrebbe decidere di andare a giocare con continuità altrove, o comunque fare il secondo in un’altra squadra.

Proseguono le trattative ovviamente anche per il rinnovo di Gigio. Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, ma filtra ottimismo per la fumata bianca. Donnarumma vuole rimanere al Milan e Raiola da questo punto di vista non si metterà di traverso. La sua firma non è legata a quella di Antonio, ma ovviamente con la permanenza di suo fratello sarebbe tutto più facile. Gigio e Antonio continueranno insieme la loro carriera? Staremo a vedere. Calciomercato Milan: il vice Ibrahimovic arriva dall’Inghilterra. VAI ALLA NOTIZIA>>>