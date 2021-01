Calciomercato Milan – Nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? | News

Calciomercato Milan, Maldini guarda in Francia per il rinforzo in difesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sono giorni concitati, questi, per Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, e più in generale per l’intera dirigenza rossonera. Se, infatti, da un lato il club rossonero guarda con interesse alle prossime gare di Serie A, con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica, dall’altro bisogna pensare al mercato, che aprirà i battenti, ufficialmente, domani.

La priorità del Milan, come noto, è quella di acquistare un nuovo difensore centrale. Tanti, infatti, gli infortuni che hanno minato il reparto arretrato dell’organico a disposizione di Stefano Pioli. A questo, va aggiunto il fatto che Léo Duarte e Mateo Musacchio non sono considerati parte del progetto tecnico rossonero. Settore, pertanto, ridotto all’osso e bisognoso di almeno un innesto di gran qualità.

Sono tanti i nomi che Maldini ha trattato in vista di questo calciomercato. Il più ‘caldo’ resta quello di Mohamed Simakan, classe 2000, di proprietà dello Strasburgo. Ma, di certo, non è l’unica pista tenuta aperta dal Diavolo. Sempre dalla Francia, infatti, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare il tanto atteso rinforzo per mister Pioli. Si tratta di Sven Botman, anch’egli classe 2000, centrale olandese di proprietà del Lille.

L’ex Ajax si è messo in luce in Europa League, proprio nelle due gare contro il Milan, e in queste occasioni gli scout rossoneri hanno annotato il suo nome sul taccuino. 195 centimetri di altezza, di piede sinistro, Botman è piaciuto molto al Milan e potrebbe rappresentare un’alternativa valida a tutti i difensori accostati al Diavolo nell’ultimo periodo. Giunto quest’estate in Francia, e sotto contratto fino al 30 giugno 2025, costa intorno ai 30 milioni di euro.

Cifra alta, è vero, ma per un prospetto di indubbio valore. Sul quale Maldini, addirittura, potrebbe beffare in volata il Liverpool. I ‘Reds‘ di Jürgen Klopp, che sembravano ad un passo da Botman quale sostituto di Virgil van Dijk infortunato, non hanno ancora chiuso l’accordo. Il Diavolo potrebbe metterci, ‘last minute‘, il proprio zampino. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>