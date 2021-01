Calciomercato Milan – Dalla Spagna: colpo a zero dal Real Madrid | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo dal Real Madrid?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, sebbene sia primo in classifica, lavora costantemente sul mercato in cerca di eventuali opportunità da sfruttare. Paolo Maldini ha spiegato nelle ultime settimane che si interverrà solo se ci sarà qualche occasione sia dal punto di vista tecnico e sia da quello economico.

Una di queste potrebbe nascere da Madrid. Come viene scritto dal portale TodoFichajes.com, ci sono infatti diversi giocatori in uscita dal Real Madrid. Sergio Ramos potrebbe lasciare la Spagna (destinazione Psg o Inter Miami), ma attenzione anche ad un altro nome che potrebbe essere alla portata del club rossonero. Stiamo parlando di Lucas Vazquez, ala destra che può giocare anche nel ruolo di terzino destro.

Lucas Vazquez ha un contratto in scadenza con il Real Madrid nel giugno 2021 e non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per questo motivo potrebbe essere acquistato anche a gennaio a prezzo di saldo, dando un piccolo indennizzo ai blancos. Stiamo parlando di un giocatore esperto che potrebbe essere molto utile nel caso in cui il Milan giocasse la Champions League nella prossima stagione.

Contestualmente, però, bisogna tenere monitorata l'eventuale cessione di Samu Castillejo. L'esterno offensivo potrebbe tornare in Spagna per giocare con continuità, e quindi a quel punto un innesto in quella zona di campo sarebbe necessario. Un giocatore come detto duttile, che può alternarsi anche con Davide Calabria nel caso in cui Diogo Dalot non venisse acquistato dal Manchester United la prossima estate. Vedremo cosa succederà, ma Lucas Vazquez può diventare un nome caldo nelle prossime settimane.