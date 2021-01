Calciomercato Milan – Dalla Spagna: un rinforzo sulla fascia / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Sessegnon possibile prestito

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In estate il Milan ha deciso di puntare su Diogo Dalot in prestito dal Manchester United per rinforzare le fasce di difesa. Il portoghese classe 1999 sta facendo discretamente, ma ha dimostrato di trovarsi molto più a proprio agio sulla destra che come vice Theo, nonostante fosse arrivato per dar fiato anche al francese due anni più grande di lui. Ecco perché, visto che Andrea Conti è scalato indietro nelle gerarchie e potrebbe partire a gennaio, magari solo in prestito, il Milan potrebbe intervenire per trovare un vero vice terzino sinistro.

Dalot diventerebbe così il sostituto di Davide Calabria, visto che il classe 1996 è ormai un titolare inamovibile, e con l’ex atalantino classe 1994 in partenza (piace a molti club in Serie A) arriverebbe al suo posto Ryan Sessegnon, secondo quanto riporta TodoFichajes. L’inglese, classe 2000, è di proprietà del Tottenham, ma è in prestito all’Hoffenheim.

Gli Spurs, tuttavia, non sono molto contenti dell’impiego in Germania e sarebbero pronti a richiamarlo e girarlo al Milan. Considerato un grande talento, i rossoneri potrebbero anche provare a inserire una diritto di riscatto, che comunque sarebbe abbastanza alto: almeno 20 milioni. In questa stagione, finora, Sessegnon ha comunque collezionato 16 presenze in totale, realizzando anche 2 gol e 2 assist. Può fare non solo il terzino sinistro, ma anche l’esterno alto.

