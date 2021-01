Calciomercato Milan – Belotti per il dopo Ibrahimovic. Le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN TORINO

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Belotti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive di un possibile obiettivo di mercato del Milan. Stiamo parlando di Andrea Belotti, che già nell’estate del 2017 era stato accostato insistentemente al club rossonero. Stando a quando scritto dal quotidiano torinese, infatti, la fiammella potrebbe nuovamente riaccendersi nell’estate prossima.

Tutto ovviamente dipenderà dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Qualora il totem svedese, per motivi familiari e fisici, decidesse di non rinnovare, Belotti potrebbe diventare un nome caldo. Soprattutto con la qualificazione in Champions League. Il Gallo piace molto a Maldini e Massara, ed è uno dei pochi attaccanti italiani a garantire un costante rendimento sotto porta. Ovviamente sarà tutt’altro che facile portarlo via dal Torino, visto che stiamo parlando del simbolo granata, ma ricordiamo che il centravanti ha un contratto in scadenza nel 2022.

Inoltre Belotti è sempre stato un grande tifoso del Milan. A tal proposito, riproponiamo le parole che il Gallo ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport nel marzo 2019. Eccole: "Gattuso è stato il mio primo allenatore. Ma non l'ho vissuto tantissimo perché sono arrivato alla fine del mercato e quindi non avevo fatto il ritiro. Quando sono arrivato io il campionato era già iniziato e ho fatto quattro settimane con lui. Non più di tanto, il tempo di conoscerlo. Lui è stato esonerato dopo Bari-Palermo e proprio in quella partita mi fece esordire. Però per me è stata un'emozione perché, essendo io tifoso del Milan da piccolo, avere come allenatore un giocatore rossonero, per il quale avevo tifato, era qualcosa di magico". Gattuso non è più al Milan, ma la passione di Belotti per i colori rossoneri è rimasta intatta. Il centravanti granata sarà il grande colpo di Maldini per l'estate? Staremo a vedere.