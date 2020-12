Calciomercato Milan – Conti in uscita, piace alla Fiorentina: le ultime / News

Calciomercato Milan, Conti piace alla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nell’estate 2017 Andrea Conti è stato uno dei fiori all’occhiello del mercato cinese firmato Fassone-Mirabelli. La sfortuna però ha deciso di accanirsi su uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Tantissimi infortuni e un ritorno in campo sempre con prestazioni al di sotto del suo reale valore. Nella scorsa stagione, dopo un periodo di continuità, un nuovo infortunio al ginocchio lo ha tenuto fuori per diverse settimane. In questo lasso di tempo, Davide Calabria è esploso definitivamente; per questo motivo Stefano Pioli non lo ha praticamente mai utilizzato quest’anno.

Una situazione che può portare ad un divorzio a gennaio quasi inevitabile. Secondo quanto riferisce 'Firenzeviola.it', il numero 14 del Milan interessa molto alla Fiorentina, alla ricerca di un laterale destro per rimpiazzare Pol Lirola, giocatore che non ha mai espresso il suo vero potenziale.