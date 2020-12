Calciomercato Milan – Ipotesi scambio con l’Atalanta. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: scambio con l’Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode il primo posto in classifica, ma i rossoneri cercheranno di cogliere eventuali opportunità di mercato che potrebbero presentarsi. Da domenica, infatti, si riparte, con il Milan che dovrà affrontare ben tre competizioni: Serie A, Europa League e Coppa Italia. “Sarà un mercato magari creativo, magari alla ricerca di qualche opportunità, ma non stravolgeremo la squadra che, nel 2020, ha dimostrato di essere competitiva”, queste le parole di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse, la priorità del Milan per gennaio resta quella del difensore centrale, con Mohamed Simakan e Ozan Kabak in pole position rispetto agli altri. Si pensa eventualmente anche a un vice Ibrahimovic, ma per la dirigenza rossonera l’assenza dello svedese non costituisce al momento un’emergenza. E’ possibile magari che venga colta qualche occasione che possa aiutare ad avere un attaccante in più nelle rotazioni, o comunque da inserire a partita in corso.

Secondo milanlive.it potrebbe andare in porto uno scambio con l’Atalanta. Il Milan, infatti, sarebbe interessato a Sam Lammers, mentre il club bergamasco avrebbe intenzione di riscattare Mattia Caldara. Il difensore, nonostante l’infortunio, è un pupillo di Gasperini, mentre l’olandese non sta trovando spazio in questa stagione con il tecnico, chiuso da Muriel, Zapata e Ilicic. Gli spazi per l’olandese sono ridotti, anche perchè ci sono anche Malinovskyi e Miranchuk da considerare.

Paradossalmente Lammers potrebbe avere più minutaggio nel Milan, considerando che il Milan, oltre a Zlatan Ibrahimovic, non ha una vera prima punta di ruolo: Rebic e Leao possono farlo, ma preferiscono giocare sull’esterno. C’è anche Lorenzo Colombo, che però ha bisogno di crescere con calma. Vedremo cosa succederà, ma chissà che questo scambio non possa andare effettivamente in porto. Calciomercato Milan: Maldini sfida i potenti della Premier. VAI ALLA NOTIZIA>>>