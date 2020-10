Calciomercato Milan – Tentazione Sergio Ramos. C’è anche la Juve | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN SERGIO RAMOS

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo quanto scritto dai colleghi di calciomercato.it, Milan e Juventus starebbero pensando a Sergio Ramos, difensore del Real Madrid.

Lo spagnolo, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021, e, stando alle ultime indiscrezioni, non sembrerebbe così scontato un rinnovo.I blancos attraversano un momento difficile, e chissà che Ramos non possa decidere di iniziare una nuova avventura per concludere alla grande la sua carriera piena di trionfi.

C’è ovviamente l’ostacolo dell’ingaggio , ma è chiaro che prendere lo spagnolo a parametro zero potrebbe essere comunque una ghiotta opportunità di mercato. Elliott ha capito che per poter tornare ai massimi livelli non basta solamente acquistare giovani di prospettiva, ma anche profili più esperti, così come è successo con Zlatan Ibrahimovic. Operazione difficile, ma non impossibile, visto che il valore di Sergio Ramos è riconosciuto da tutti. Ci starebbe pensando anche la Juventus, anche se negli ultimi tempi la società bianconera ha deciso di adottare un’opera di ringiovanimento della rosa.

Cossa succederà dunque? Segnaliamo a tal proposito le parole di Eduardo Inda, direttore di OKdiario. Ecco cosa ha detto: “Credo che lui e il Real vorranno continuare insieme e che alla fine un accordo lo troveranno. Il problema non sta tanto nella cifra del contratto ma nella durata. L’offerta delle Merengues è di allungare per un altro anno mentre il difensore ne chiede almeno altri due”.

