L’Inter come il Milan: bilancio in profondo rosso | News

MILAN NEWS – Calcio in profonda crisi economica. Il coronavirus sta mettendo in crisi i conti le società, che comunque stanno cercando di tenersi a galla in una situazione tutt’altro che facile. Chi più, chi meno, tutti stanno subendo l’effetto della pandemia.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato dei problemi del Milan, che ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita netta di 195 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale: “In una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata. Il risultato finale dell’esercizio ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro. Escludendo l’impatto delle circostanze esogene eccezionali, i risultati dell’esercizio approvato possono considerarsi significativamente migliorati e in linea con le aspettative del Club, impegnato verso la conformità al FFP. Una Società delle dimensioni del Milan richiede tempo per trasformarsi, ma Club e proprietà sono uniti nella fiducia per il positivo percorso intrapreso”.

C’è fiducia ovviamente, visto che il Milan ha una proprietà solida, ma di sicuro questi numeri non sono rassicuranti. Non c’è pero solo il club rossonero in questa situazione. Come scritto da Tuttosport, in edicola questa mattina, l’Inter nella giornata di domani, approverà il bilancio con un rosso che dovrebbe aggirarsi tra i 120 e i 130 milioni di euro. L’anno scorso aveva chiuso a meno 48,3. Un momento delicato anche per il club nerazzurro, dunque, che già quest’estate ha dovuto fare molta attenzione agli investimenti in chiave mercato. Il sistema calcio è a rischio per gli effetti del coronavirus, ma il Milan resta comunque fiducioso per il futuro.

