Pagelle Milan-Roma, i voti del CorSport: Ibra ovunque, Leão scatenato

Pagelle Milan-Roma, i voti del Corriere dello Sport

PAGELLE MILAN-ROMA – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha stilato le pagelle di Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, gara terminata 3-3 a San Siro tra rossoneri e giallorossi. Il Diavolo è così, sempre primo in classifica, ma ha mancato l’occasione per andare in fuga sulle inseguitrici. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il quotidiano romano.

Pagelle Milan-Roma, il migliore in campo

Zlatan Ibrahimović, voto 7,5, MVP della compagine rossonera in occasione di Milan-Roma. Questa la motivazione del suo voto in pagella: “Colpisce a freddo la Roma dopo due minuti, con grande abilità, punendo una difesa posizionata male. Apre e chiude con il terzo gol, su rigore. Sale a 138 in Serie A, impegna costantemente la difesa giallorossa. Deviazione sfortunata che diventa un assist per Marash Kumbulla”.

Pagelle Milan-Roma, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6,5 così motivato: “Il Milan conferma di essere in salute. Vede svanire nel finale la fuga, ma resta in tesa alla classifica. La squadra ci crede e prova a vincere fino alla fine”.

Pagelle Milan-Roma, belle prove di Çalhanoğlu e Leão

Voto 7 per Hakan Çalhanoğlu e Rafael Leão. Il turco, per il ‘CorSport‘, perché “costringe Antonio Mirante a due grandi parate e confeziona il corner per il palo di Kjær. Il suo rientro dall’infortunio è positivo. Nella ripresa cala, ma si procura il rigore fantasma”. Il portoghese, invece, perché è “un incubo per Rick Karsdorp. Effervescente all’inizio, bello l’assist per il gol di Ibrahimović. Fonseca per fermarlo gli manda addosso uno dei due centrali. Perde incisività alla fine del primo tempo, ma all’inizio della ripresa è ancora suo l’assist per il gol di Saelemaekers”.

Pagelle Milan-Roma, bene Calabria, Kessié e Saelemaekers

Ampia sufficienza, per il quotidiano romano, per Davide Calabria (“Bel duello con Spinazzola, che argina senza rinunciare alle proiezioni offensive)”, Franck Kessié (“Recupera tanti palloni, vicino al gol nel finale”) ed il belga Alexis Saelemaekers (“Si smarrisce nel primo tempo, si accende all’inizio della ripresa. Riporta in vantaggio il Milan con un ottimo inserimento in area. Fa centro quasi con un rigore in movimento”). Per tutti e tre, voto 6,5.

Pagelle Milan-Roma, sufficienze per Romagnoli e Bennacer

Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, rimedia un 6 in pagella così motivato: “Si fa anticipare da Edin Džeko sul gol, cerca subito il riscatto, ma Mirante gli devia il pallone indirizzato all’incrocio dei pali. Nel recupero ancora vicino al gol”. Medesimo voto, 6, anche per Ismaël Bennacer: “Avvia l’azione e dà equilibrio alla squadra”.

Pagelle Milan-Roma, le note dolenti

Voto 5,5, sotto la sufficienza quindi, per Simon Kjær (“Palo clamoroso con un colpo di testa su calcio d’angolo. Si perde Kumbulla in occasione del gol”), Theo Hernández (“Meno incisivo del solito, si rende pericoloso in una sola occasione”), e Samu Castillejo, che ha preso 5 in pagella perché, anche lui, ha qualche responsabilità sul gol del 3-3 giallorosso. Senza voto la prestazione di Rade Krunić.

Pagelle Milan-Roma, il peggiore in campo

Brutto debutto per Ciprian Tătărușanu. Il portiere rumeno, voto 5, “promosso titolare con il CoVid_19 che ha fermato Gigio Donnarumma, sbaglia l’uscita sull’angolo che porta al gol di Džeko. Forse risente del lungo periodo di inattività, non giocava una partita dal febbraio scorso. Bene alla mezzora sul tiro improvviso di Lorenzo Pellegrini. Un grande intervento ad evitare il gol. Respinta difettosa sul tiro di Henrikh Mkhitaryan dal quale poi arriva il discusso rigore”. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI MISTER PIOLI >>>