Milan-Roma 3-3: gol e highlights (5^ giornata Serie A) | Video

Milan-Roma 3-3: gol e highlights del match di San Siro

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Gol e spettacolo, ieri sera a San Siro, in occasione di Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A. La partita è terminata 3-3. Il Milan è andato tre volte in vantaggio (doppietta di Zlatan Ibrahimović, gol di Alexis Saelemaekers); la Roma lo ha ripreso tre volte.

Negativa la direzione di gara dell’arbitro Piero Giacomelli di Trieste, in confusione totale nella ripresa con due rigori regalati, uno per parte, ed altri errori significativi. Il Diavolo resta in vetta alla classifica del campionato, ma non va in fuga. Vediamo, nel video del canale ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Roma!

