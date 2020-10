Risultati Serie A – Milan-Roma 3-3: tabellino e marcatori

Milan-Roma 3-3: il tabellino del match di San Siro

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – È terminato da poco, a San Siro, il match Milan-Roma, 5^ giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio dopo appena 2 minuti grazie alla geniale intuizione di Rafael Leao che imbecca Ibrahimovic per la sua quinta rete in campionato in appena 3 presenze. Passano circa 10 minuti e i giallorossi pareggiano con il colpo di testa di Dzeko che sfrutta una pessima uscita alta di Tatarusanu. Nel primo tempo meriterebbe molto di più il Milan che colpisce un palo con Kjaer e costruisce diverse occasioni da gol come la bella punizione calciata da Calhanoglu nel finale.

Nella ripresa il Milan passa subito avanti con Saelemaekers che sfrutta al meglio l’assist di Leao che va via benissimo sulla corsia mancina a Karsdorp. A metà del secondo tempo rigore molto dubbio e generoso concesso da Giacomelli alla Roma: Jordan Veretout trasforma dal dischetto il 2-2. Tatarusanu intuisce, ma il francese segna dagli 11 metri. Davvero incredibile la decisione del direttore di gara, che non viene nemmeno richiamato dal Var. Bennacer interviene sulla palla, Pedro lo colpisce, ma l’arbitro fischia il rigore. Decisione che farà molto discutere.

Passa qualche minuto e questa volta Giacomelli è generoso coi rossoneri che concede un penalty al Milan per fallo di Mancini su Calhanoglu. Ibra trasforma dal dischetto il gol del 3-2. Finita? Macché. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Kumbulla sfrutta l’indecisione e l’errore di Ibrahimovic nel rinviare e segna la rete del 3-3. Nel finale miracolo di Mirante sul colpo di testa di Kessie e incornata di Romagnoli fuori di pochissimo che chiude il match. Milan primo in classifica a quota 13 punti.

MILAN-ROMA 3-3

Marcatori: 2′ Ibrahimovic, 14′ Dzeko, 47′ Saelemaekers, 71′ Veretout, 79′ Ibrahimovic, 84′ Kumbulla

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers (72′ Krunic), Çalhanoğlu, R. Leão (72′ Castillejo); Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Conti, Duarte, Dalot, Tonali, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Karsdorp (65′ Bruno Peres), Pellegrini (76′ Cristante), Veretout (86′ Villar), Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Džeko. A disposizione: Pau López, Farelli, Santon, Juan Jesus, Fazio, Providence, B. Mayoral. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Leao, Ibrahimovic, Theo Hernandez, Pedro, Cristante

Espulsi: nessuno.

Note:

