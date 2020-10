Milan-Roma 3-2, segna Ibrahimovic

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Sesta rete di Zlatan Ibrahimovic in campionato in appena tre gare per lo svedese: dagli 11 metri non sbaglia. Questa volta Giacomelli è generoso coi rossoneri che concede un penalty al Milan per fallo di Mancini su Calhanoglu. Punteggio ora di 3-2 per il Milan.