Milan-Roma, Maldini: “Rinnovo Donnarumma? E’ un leader, faremo di tutto”

Serie A, Milan-Roma: Maldini nel pre-partita

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ prima del match di San Siro: le sue dichiarazioni.

Le assenze di Donnarumma e Hauge: i problemi del Covid: “Purtroppo sì, arriveremo ad un punto in cui ci sarà l’immunità di gregge. Lo abbiamo detto all’inizio, dobbiamo cercare di continuare il campinato seguendo il protocollo. E’ quello che ci è stato chiesto dalla Lega”.

Sulla possibile vittoria di oggi, fuga in classifica? “Sappiamo che prima o poi arriveranno momenti più difficili. Oggi non sarà una gara che segnerà alcuna fuga in classifica, siamo solo all’inizio”.

Rinnovo di Donnarumma: “La stabilità ha fatto il modo che si iniziasse la stagione in questo modo. Lui è un punto fermo per noi, un vero capitano insieme ad Alessio e un leader. La società con tutte le sue forze cercherà di trattenerlo”.

Sul mercato di gennaio: “Vediamo, siamo stati molto chiari. Se avremo la possibilità di rinforzarci lo faremo altrimenti staremo così. Abbiamo fatto le priorità, poi se ci saranno le possibilità di prendere un calciatore che ci faccia fare il salto bene venga. In estate non abbiamo speso quello che potevamo spendere”.

Sulla crescita della squadra: “Nella prima parte della stagione dello scorso anno abbiamo fatto fare gara in cui abbiamo giocato molto bene ma abbiamo perso (vedi il derby perso 4-2). Ci mancava quel salto nel momento decisivo. Grazie al lavoro del mister, abbiamo cercato di toglierci questa idea di essere inferiori agli altri”.

