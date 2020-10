Pagelle Milan-Roma, i voti: non bastano Ibra e Saele nel festival del gol

Da

PAGELLE MILAN-ROMA – Non mancano i gol, e gli errori (tra cui quelli arbitrali), nel Milan-Roma di San Siro terminato 3-3. I rossoneri vanno avanti tre volte, due con Ibrahimovic (1-0 e 3-2) e una con Saelemaekers (2-1) ma tutte le volte vengono recuperati dai giallorossi nella fattispecie con Dzeko, Veretout e Kumbulla. Da segnalare i due rigori, realizzati da Veretout (2-2) e Ibrahimovic (3-2) destinati a far parlare e non poco per la concessione generosa da parte del direttore di gara.

