CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 27 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 27 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla dell’indecente prestazione dell’arbitro Piero Giacomelli in Milan-Roma di ieri sera a San Siro. Un rigore regalato per parte, tanti altri episodi dubbi nel 3-3 finale tra rossoneri e giallorossi. Rimpianti per Stefano Pioli, si accontenta del punto, invece, Paulo Fonseca.

Spazio, poi, alle gare di Champions League: stasera Shakhtar Donetsk-Inter (ore 18:55) ed Atalanta-Ajax (ore 21:00), mentre domani toccherà alla Juventus ospitare il Barcellona. Ancora non si sa se Cristiano Ronaldo sarà della partita: attende la negatività al tampone del coronavirus. Ansia Lazio, infine, per i tamponi in vista della trasferta europea a Bruges.

