Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (27/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Milan-Roma, terminata con un pirotecnico 3-3. Doppietta di Zlatan Ibrahimović per il Milan, tripla rimonta per la Roma, l’arbitro Piero Giacomelli protagonista con una serie di errori. In alto, sotto la testata, si parla di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda giornata di Champions League, gara in programma oggi alle ore 18:55 a Kiev. Stasera, a Bergamo, poi toccherà all’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospitare l’Ajax alle ore 21:00. Infine, approfondimenti sul Napoli di Gennaro Gattuso, che trova facilmente la via del gol, e sulla Juventus, che si è scoperta dipendente da Cristiano Ronaldo.

