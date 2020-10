Calciomercato Milan – Contatti per Lovato: ecco quanto costa

Calciomercato Milan, piace il giovane Lovato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato dell’interesse del Milan per Matteo Lovato. Classe 2000, acquistato dal Padova l’anno scorso per un milione di euro, Lovato sta trovando spazio nella formazione titolare dell’Hellas Verona in questa stagione con Ivan Jurić. La ‘rosea‘ ha segnalato un contatto avvenuto tra il Milan e Maurizio Setti, Presidente gialloblu. Non è un mistero, infatti, che nel prossimo calciomercato di gennaio il Milan voglia investire su un nuovo difensore centrale. Lovato è entrato nel radar rossonero e, già adesso, la sua valutazione è di 15 milioni di euro. Molto probabile che, continuando a giocare così bene, il prezzo salga già nei prossimi mesi … SERIE A, CLASSIFICHE A CONFRONTO: BOOM MILAN, MALE JUVENTUS E INTER >>>