Serie A, classifiche a confronto: boom Milan, male Juventus e Inter | News

Serie A: Milan, che decollo nella stagione 2020-2021!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante il pareggio, 3-3, subito a San Siro ieri sera in occasione di Milan-Roma, il Milan di Stefano Pioli resta, per ora, saldamente al comando del campionato di Serie A con 13 punti totalizzati su 15 disponibili. Primi punti persi, dunque, per i rossoneri dopo un filotto di 4 vittorie consecutive.

Il Milan mantiene la vetta in Serie A, a +2 sul Napoli di Gennaro Gattuso e sul Sassuolo di Roberto De Zerbi (entrambi ex rossoneri, n.d.r.), nonché +3 sull’Inter, battuta con pieno merito nel derby della scorsa settimana. Facendo un confronto tra la classifica di Serie A del 2019-2020 e quella attuale, sempre dopo 5 giornate, ci si rende pienamente conto dei miglioramenti dei rossoneri.

Il Milan di dodici mesi fa, quello di Marco Giampaolo, aveva conquistato appena 6 punti in 5 gare, frutto delle vittorie, 1-0, contro Brescia e Hellas Verona e delle sconfitte contro Udinese (0-1), Inter (0-2) e Torino (1-2). Quella falsa partenza, tra l’altro, costò all’allenatore abruzzese l’esonero all’inizio del mese di ottobre 2019. Pioli, subentrato quindi a campionato scorso in corso, ci ha messo un po’ a far decollare il suo Milan.

Da gennaio di quest’anno, però, ci è riuscito e l’eloquente +7 del Milan in Serie A rispetto ad un anno fa ne è la dimostrazione più bella e pragmatica. Merito anche dell’impatto avuto da Zlatan Ibrahimović nell’universo rossonero. 11 gol in 20 gare la passata stagione, già 6 in 3 gare di Serie A in questa. Ma come stanno andando le concorrenti dei rossoneri per le zone di vertice della classifica di Serie A? È migliorato il Napoli, nonostante lo 0-3 a tavolino della gara contro la Juventus ed il punto di penalizzazione inflittogli in graduatoria.

Così come il Sassuolo, addirittura +5 rispetto la sua versione del 2019. Male, invece, Inter (-5, quando l’anno scorso era a punteggio pieno), Juventus (-4, con una vittoria per giunta arrivata a tavolino). Ecco, nel suo completo, la classifica di Serie A 2020-2021 con, tra parentesi, il miglioramento rispetto la stagione precedente squadra per squadra. Complimenti al Milan di Pioli!

Milan 13 punti (+7)

Napoli 11 (+2)

Sassuolo 11 (+5)

Inter 10 (-5)

Juventus 9 (-4)

Atalanta 9 (-1)

Sampdoria 9 (+6)

Hellas Verona 8 (+3)

Roma 8 (=)

Fiorentina 7 (+2)

Cagliari 7 (-2)

Lazio 7 (=)

Benevento 6 (in Serie B)

Spezia 5 (in Serie B)

Genoa 4 (-1)

Parma 4 (-2)

Bologna 3 (-5)

Udinese 3 (-1)

Torino 1 (-8)

Crotone 1 (in Serie B)

