Calciomercato Torino – Cairo ha scelto di proseguire con Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MERCATO TORINO – Come riportato dal giornale torinese Tuttosport, Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha deciso di rinnovare, almeno per ora, la fiducia al tecnico Marco Giampaolo.

L’ex allenatore del Milan, non è partito bene in campionato, anche se, nell’ultima uscita contro il Sassuolo, si sono visti dei miglioramenti. Giampaolo ora è atteso da 3 importanti prima della sosta: Lazio, Genoa nel recupero e Crotone. La sensazione è che la decisione di un possibile avvicendamento in panchina sia rimandata alla pausa delle nazionali in base a come andranno questi 3 match. Per ora Giampaolo è salvo, ma quel che è certo, è che il suo Torino deve iniziare a vincere.

