Milan, Rebic si allena in gruppo: ecco quando sarà a disposizione | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LE CONDIZIONI DI REBIC

MILAN NEWS – Dopo la positività al coronavirus con Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge della giornata di ieri, arriva finalmente una buona notizia in casa rossonera. Ante Rebic è tornato ad allenarsi in gruppo.

L’attaccante rossonero, infortunatosi al gomito sinistro il 27 settembre, cioè in occasione della partita contro il Crotone, può tornare dunque a disposizione di Stefano Pioli. Rebic, con ogni probabilità, non verrà rischiato nella partita di Europa League contro lo Sparta Praga, ma sarà convocato per la partita contro l’Udinese, in programma domenica prossima alle 12:30.

