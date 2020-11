Calciomercato Milan – Sergio Ramos a zero! Follia o possibilità? / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Sergio Ramos, affare a zero?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – C’è un’atmosfera strana intorno al Milan; un’atmosfera nuova, ma anche antica. Era un po’ che non si provavano queste sensazioni approcciandosi ai rossoneri. Il Diavolo vola primo in classifica sia in Serie A che in Europa League e anche dal mercato arrivano novità quasi sempre positive. Dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic già vicino a possibili riscatti e nuovi arrivi. Come quello di Sergio Ramos.

Esatto. Proprio Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid classe 1986, che ha vinto tutto in carriera. Probabilmente il più forte al mondo nel suo ruolo, ancora oggi. Da un po’ il suo nome sta circolando in orbita Milan. Ma quanto c’è di vero? Sergio Ramos può davvero diventare un giocatore del Milan il prossimo anno?

Rispondere al momento è difficile. Di certo l’indiscrezione non è basata sul nulla. Sergio Ramos ha un ottimo rapporto con Paolo Maldini, del quale è estimatore da sempre. Nel corso dell’estate 2018, quando l’eterno numero 3 premiò Sergio Ramos dopo un’amichevole tra Real Madrid e Milan, lo spagnolo fece il gesto di togliersi il cappello. Inoltre, poco più di un anno fa Sergio Ramos ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha esaltato il Milan, definendolo il club più importante al mondo insieme proprio al Real. Nella stessa occasione aveva invece screditato la Juventus, squadra a cui viene accostato da qualcuno ultimamente.

Bastano dunque stima e ammirazione per far vestire Sergio Ramos di rossonero? Ovviamente no. La cosa più importante per il Milan sarà la qualificazione in Champions League. Se i rossoneri a fine stagione fossero qualificati, allora sì che Sergio Ramos potrebbe prendere in considerazione l’idea. Al momento il suo contratto con il Real scade nel 2021 e ciò significa che sarebbe libero a costo zero. In quel caso Maldini potrebbe davvero provare a convincerlo e non è detto che servano cifre astronomiche (ma comunque alte sì, comunque coperte dagli introiti da Champions) nel suo contratto, che sarebbe l’ultimo importante della sua carriera, essendo comunque un classe 1986.

Se il Milan dovesse tornare in Champions sarebbe infatti intenzionato a rinforzarsi in maniera importante per non fare da semplice comparsa e Sergio Ramos potrebbe essere il primo vero grande regalo di Maldini al Diavolo. In difesa lascerà sicuramente Mateo Musacchio, ma potrebbero uscire anche Matteo Gabbia in prestito e Leo Duarte. Tre addii per due innesti, possibilmente di alto livello. Follia non è, sogno sicuramente. Sergio Ramos però potrebbe anche diventare realtà… Per ora una suggestione, in futuro chissà.

