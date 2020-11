Calciomercato Milan – Maldini pensa al sostituto di Calhanoglu / News

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI CALHANOGLU

Ultime Notizie Mercato Milan: Maldini, ecco il sostituto di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Si avvicina il calciomercato di gennaio e il Milan deve innanzitutto cercare di arrivarci con le questioni dei rinnovi contrattuali risolte. Sul piatto ci sono in primis quelli di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, ma anche quello di Hakan Calhanoglu. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza a giugno, ma con il turco ci sono più difficoltà.

La richiesta avanzata dall’agente del classe 1994 è davvero esorbitante: 7 milioni a stagione, praticamente gli stessi percepiti da Ibra. Il Milan non si spinge oltre i 4/5 comprensivi di tutti i bonus. C’è grande distanza e sembra incolmabile. Ecco perché i rossoneri stanno iniziando a pensare anche all’eventuale sostituto. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro.

Secondo quanto raccolto da noi di PianetaMilan.it, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Rodrigo De Paul. L’argentino, coetaneo di Calhanoglu, è di proprietà dell’Udinese, che lo considera quasi un top player e nel corso di questi anni ha sempre cercato di cederlo solo a cifre importanti. Ora, però, per De Paul sembra arrivato davvero il momento del salto di qualità e, nel caso in cui Calhanoglu non rinnovasse, il Milan sarebbe pronto all’assalto.

Il prezzo resta comunque alto, ma leggermente inferiore rispetto a quello richiesto precedentemente. La richiesta friulana è di 30 milioni. De Paul arriverebbe ovviamente per giocare trequartista, ma con la possibilità di fare anche il centrocampista in una mediana a tre o l’esterno sinistro. Caratteristiche ideali per il gioco di Stefano Pioli. L’argentino è sondato da tempo e il Milan ci pensa seriamente.

