Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: rossoneri in pole per Pépé | News

Calciomercato Milan News: per i bookmakers rossoneri favoriti su Pépé

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nicolas Pépé al Milan. Con un paio di anni di ritardo. Questa, secondo i ‘bookmakers‘ inglesi, sarà una probabile operazione nel prossimo mercato di gennaio. L’esterno offensivo ivoriano, classe 1995, sta infatti giocando pochissimo nell’Arsenal di Mikel Arteta e sembra che possa cambiare maglia alla riapertura della finestra per i trasferimenti dei calciatori.

Acquistato per 80 milioni di euro dal Lille nell’estate 2019, Pépé, all’Arsenal, non sta brillando in questa stagione. Soprattutto per via dello scarso minutaggio concessogli dal manager basco. Finora, infatti, il numero 19 dei ‘Gunners‘ ha disputato appena 649′ suddivisi in 12 presenze tra Premier League (7), Europa League e Coppa di Lega. Nonostante, però, abbia giocato una media di 54′ per gara, ha già messo a segno 3 gol.

Segno, evidente, di come il calciatore sia molto valido e desideroso di mettersi in luce. “Un giocatore che gioca è felice”, ha detto di recente Pépé a ‘Canal Plus‘, in Francia. “Arteta vuole che io sia concentrato al 100% durante i 90′ del match. Però poi in settimana durante gli allenamenti mi rendo conto di essere una riserva. Il mister mi parla, così come i suoi assistenti. Ma è frustrante per un calciatore stare sempre in panchina”.

Dove potrebbe andare, dunque, Pépé nel prossimo calciomercato? ‘BetFair‘, in Inghilterra, dà il Milan come meta principale del funambolico esterno offensivo ivoriano, connazionale di Franck Kessié. La valutazione di Pépé, al momento, si aggira sui 40 milioni di euro ed il suo ingaggio, va ricordato, è da top player assoluto (10 milioni di euro annui). Cifre, queste, che potrebbero scoraggiare qualsivoglia investimento del club di Via Aldo Rossi su di lui.

Ma attenzione perché, nel caso in cui dovesse essere ceduto subito Samu Castillejo, che ha pretendenti nella Liga spagnola, allora il Diavolo potrebbe davvero tornare a pensare a Pépé, al quale si era interessato già un paio di stagioni fa, al pari del Napoli. Naturalmente, l’ivoriano, sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2024, dovrebbe tagliarsi l’ingaggio e spalmarlo successivamente su più anni in un eventuale nuovo accordo con il Milan.

Non ci sarebbero, però, soltanto i rossoneri su Pépé. Per gli scommettitori inglesi, sono aperte, seppur in secondo piano, anche le piste PSG, Roma, Everton e Lazio. DIFESA MILAN, PAOLO MALDINI MEDITA UN COLPO DA 90 IN GERMANIA >>>