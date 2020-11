Calciomercato Milan – Diavolo su Mendes, apertura dello Sporting / News

Calciomercato Milan Mendes

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN MENDES – Una sosta delle nazionali per godersi il presente, senza dimenticare il futuro. Il Milan, dopo anni di delusioni, si sta godendo la seconda sosta consecutiva da primo della classe in Serie A, ma non smette di pensare al modo di migliorarsi ulteriormente. In primis ci sono da risolvere le grane Hakan Calhanoglu, Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, tutti e tre in scadenza di contratto nel 2021. Contatti in corso, con la speranza della società di arrivare al dunque in tempi brevi. Non solo rinnovi: Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre alla costante ricerca di giovani talenti da regalare a Stefano Pioli.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, il Milan ha messo nel mirino Nuno Mendes, difensore dello Sporting CP. Il classe 2002 è in grado di ricoprire il ruolo di centrale, ma anche quello di terzino sinistro. Un aspetto da non considerare affatto secondario, anche perché l’unica alternativa a Theo Hernandez è l’adattato Diogo Dalot. Su giocatore non ci sono solo i rossoneri in Italia: anche la Juventus ha mostrato un forte interesse.

L’ostacolo maggiore per il suo acquisto è la clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, lo Sporting CP sarebbe comunque disposto a scendere anche sotto quella cifra per la cessione del suo gioiello. Il tabloid inglese sottolinea, inoltre, come su Nuno Mendes si siano anche Leicester e Newcastle. Una situazione sempre più complicata per il Milan, che comunque non molla e resta vigile. Maldini pronto ad un nuovo colpo ‘Alla Tonali’: le ultime >>>