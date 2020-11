Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo vicino: durata e cifre | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: IL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. L’attaccante potrebbe ritornare clamorosamente in Nazionale. Il fuoriclasse ha pubblicato nella giornata di ieri un post in cui strizza l’occhio alla Svezia, ma, secondo quanto filtra dal Milan, non c’è nessuna preconvocazione per gli impegni di Nations League di metà mese. Con ogni probabilità, invece, continuerà la storia d’amore con il club rossonero, con un rinnovo di contratto sempre più vicino.

“Ora dirò a Paolo (Maldini, ndr) che deve farmi firmare il contratto, altrimenti non gioco la prossima partita. La pressione passa a lui”. Queste le parole di Ibrahimovic dopo la partita contro l’Udinese. Una battuta, certo, ma anche la chiara volontà di Zlatan di continuare questa sua seconda avventura rossonera.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara stanno lavorando al rinnovo dello svedese, anche perchè prolungare fino al 2022 consentirebbe a club e giocatore di risparmiare tasse grazie al decreto crescita. Essendo cittadino straniero con residenza fiscale di due anni in Italia, Ibra ha diritto a uno sgravio fiscale importante. L’amore tra il Diavolo e il centravanti potrebbe proseguire sulle cifre attuali (7 milioni di euro l’anno), in modo da non impattare eccessivamente sulle finanze del club rossonero.

Tutti sono consapevoli dell’importanza di Ibrahimovic in campo e fuori e di quanto sia importante averlo anche eventualmente nella prossima stagione in Champions League. Presto dunque un incontro con Mino Raiola: l’argomento caldo è ovviamente il rinnovo di Donnarumma, ma non solo. Ibra è pronto a rinnovare.

