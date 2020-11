Calciomercato Milan – Maldini pesca in Olanda per la difesa / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN MALDINI

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Maldini pensa a Schuurs

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ciò che non è stato fatto a ottobre, sarà fatto a gennaio. La dirigenza rossonera, composta da Paolo Maldini in primis, è stata chiara. Avendo provato fino all’ultimo a prendere un difensore centrale, è probabile dunque che si parta proprio da lì nella sessione di calciomercato invernale. La difesa va rinforzata e probabilmente Mateo Musacchio, col contratto in scadenza, lascerà con la speranza di ricavare almeno 7 milioni. Dovrà essere sostituito e non è da escludere che non sia l’unico a lasciare.

Oltre ai nomi noti, già trattati e non raggiunti, il Milan inizia a sondare anche altri giocatori. A gennaio le cose potrebbero andare diversamente rispetto a qualche settimana fa. I rossoneri hanno le armi giuste a disposizione per arrivare ai rinforzi necessari e soprattutto hanno più tempo e calma.

In particolare, il nome nuovo è quello di Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell’Ajax. Come sempre, giovane e di talento. In perfetta linea con la politica del Diavolo. Sembra che Paolo Maldini lo abbia messo nel mirino e sarebbe pronto a offrire fino a 9 milioni per aggiudicarsi l’olandese. Occhio però anche alla concorrenza del Liverpool.

Alto ben 193 centimetri, è fortissimo fisicamente, ma anche in grado di impostare con passaggi in verticale o lanci lunghi. All’Ajax è stato l’erede di Matthijs De Ligt, finito alla Juventus, e non lo ha fatto assolutamente rimpiangere. Ecco perché, secondo quanto scrivono in Inghilterra, è finito nel mirino di moltissime squadre, tra cui appunto il Milan.

I rossoneri sanno che non sarà facile arrivarci, ma provano a muoversi in anticipo. La concorrenza dei Reds è difficilissima da superare per capacità economica e prestigio. Schuurs inoltre potrebbe preferire la Premier League, dove avrebbe possibilità anche da titolare visto l’infortunio di Virgil Van Dijk. Così ci si aspetta un vero e proprio duello di mercato tra Milan e Liverpool: obiettivo difesa.

