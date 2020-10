Calciomercato Milan – Pronto un tesoretto per gennaio / News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN NEWS

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan pensa già alla prossima sessione di mercato. Maldini e Massara hanno deciso alla fine di non investire nella sessione estiva per un difensore centrale, ma le cose potrebbero cambiare già a gennaio.

Il club rossonero avrebbe infatti a disposizione un tesoretto da spendere nel prossimo mercato. La dirigenza potrebbe intervenire nel caso in cui la squadra di Pioli fosse in corsa su più fronti a gennaio. Si pensa a un difensore centrale e al vice di Zlatan Ibrahimovic.

