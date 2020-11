Calciomercato Milan – Pazza idea: uno scarto dell’Inter / News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Questo Milan continua a stupire e gran parte del merito, oltre che ovviamente di Stefano Pioli, di Zlatan Ibrahimovic e di tutti i giocatori in campo, è anche di Paolo Maldini e Frederic Massara, capaci di creare una squadra giovane e forte, che sta sorprendendo. L’obiettivo è ovviamente continuare a farlo, magari sognando traguardi inaspettati. C’è però bisogno di rinforzi già a gennaio, soprattutto a centrocampo e in difesa, dove la coperta è un po’ corta. L’obiettivo è sempre lo stesso: prendere giocatori che realmente alzino il livello e rendano la squadra ancora più competitiva. Bisogna sfruttare le opportunità e potrebbe crearsene una, che Maldini starebbe già pensando di cogliere al volo.

Potrebbe arrivare direttamente dall’Inter. L’avventura di Christian Eriksen in nerazzurro non sta andando come ci si aspettava e potrebbe essere già giunta al termine. Così, l’Inter potrebbe pensare di cederlo già a gennaio per finanziare altri colpi più adatti ad Antonio Conte. Secondo fonti spagnole, Eriksen potrebbe anche restare a Milano, con i rossoneri che lo reputerebbero l’ideale sostituto di Hakan Calhanoglu nel caso in cui il turco dovesse partire. Eriksen resta un giocatore di primo livello.

È per questo che costerebbe non meno di 50 milioni. Ribadendo che è un’ipotesi da considerare solo in caso di addio del turco, questa somma sarebbe coperta in parte proprio dagli almeno 30 milioni che si ricaverebbero da Calha. Non è da escludere neanche un clamoroso scambio con l’Inter, con versamento di 20 milioni ai nerazzurri. Eriksen potrebbe trovare il proprio habitat ideale nel 4-2-3-1 di Pioli, mentre Calhanoglu sarebbe il tipo di trequartista perfetto per Conte. Per ora solo ipotesi, in futuro chissà.

