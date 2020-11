Udinese-Milan, Pioli: “Ibra fondamentale per noi. Scudetto? I conti alla fine”

Udinese-Milan, le dichiarazioni post-partita di Pioli a ‘Sky Sport’

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo Udinese-Milan, ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla vittoria: “Vincere è stato un bel segno, non è stata una gran partita a livello tecnico, ma di carattere. Gara difficile e complicata, che ci siamo giocati fino alla fine”.

Su Ibrahimovic: “Lui è un campione ed è stato fondamentale per la crescita della squadra. Tutti lavorano al meglio per crescere e diventare una squadra ancora più ambiziosa. Lui sa che il nostro percorso è all’inizio. Ci teniamo molto a crescere e a fare bene anche in Europa League. Continuiamo a pensare una partita alla volta e i conti si fanno alla fine”.

Poi conclude: “La cosa che mi rende più orgoglioso è l’ambiente compatto: caratteristica ideale per rendere al meglio”

