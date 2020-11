Milan, Ibrahimovic lancia un indizio social sul suo futuro / News

Ultime News Milan: Ibrahimovic, indizio social sulla Svezia

MILAN NEWS – Sta sorprendendo tutti, ancora una volta, Zlatan Ibrahimovic. Ormai sono tutti consapevoli della sua forza, ma lui ogni volta riesce a spingersi sempre un po’ più in là. Sempre un passo oltre le aspettative. Sempre sorprendente. Quando meno ce lo si aspetta, ecco che Ibra tira fuori dal cilindro un’altra magia, un’altra decisione clamorosa. E dal suo profilo Twitter potrebbe essere arrivata un’altra novità decisamente sorprendente, soprattutto in relazione alla sua età. Se ancora conta qualcosa.

Ibrahimovic ha infatti pubblicato una sua foto con la maglia della Svezia e la didascalia: “È da tanto che non ci vediamo”. Ovviamente il pensiero è andato subito all’ipotesi di un ritorno di Ibra in Nazionale. Zlatan ha lasciato la Svezia al termine dell’Europeo 2016, quando concluse la competizione senza gol all’attivo. Forse non si sentiva più in grado di reggere il doppio impegno, forse pensava di essere calato. Le sue ultime prestazioni col Milan però gli hanno dato nuova fiducia, lo hanno riportato a livelli da top assoluto. Ecco perché probabilmente è arrivata la chiamata della Svezia e Ibra potrebbe aver deciso di rimettersi in gioco.

Ovviamente nulla di certo, solo ipotesi che scaturiscono da un indizio social che però sembra essere abbastanza chiaro. A meno che Zlatan non torni in Nazionale con qualche altro ruolo. C’è anche da dire che Ibra più volte ha avuto qualche battibecco con il commissario tecnico Janne Andersson. L’ultimo su Dejan Kulusevski, talento della Juventus tenuto in panchina dal CT. Chissà dunque cosa avrà voluto dire Zlatan, di certo ancora una volta è pronto a stupire.

