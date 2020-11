Calciomercato Milan – ‘BILD’ sicura: “Calhanoglu al Manchester United”

Calciomercato Milan: Calhanoglu verso i ‘Red Devils’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, lascerà il Milan per vestire la maglia del Manchester United. Secondo la ‘BILD‘, autorevole quotidiano sportivo tedesco, ciò accadrà “al 90%“.

Calhanoglu, dunque, in base alle informazioni in possesso dei colleghi tedeschi, non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno 2021, per firmare con i ‘Red Devils‘ di Ole Gunnar Solskjær.

CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PRONTO AD UN GRANDE COLPO IN ENTRATA >>>