Calciomercato Milan – Falk: “Calhanoglu verso il Manchester United” | News

Calciomercato Milan: Calhanoglu giocherà in Premier League?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Juventus? No, tutt’altro. Hakan Calhanoglu dovrebbe giocare, a partire dalla stagione 2021-2022, nel Manchester United. Ne è convinto Christian Falk, giornalista della ‘BILD‘ ed esperto di Bayern Monaco.

Falk lo ha sottolineato parlando in un’intervista al podcast di ‘Stretford Paddock‘. Secondo il collega tedesco, il numero 10 turco del Diavolo piace molto al Manchester United di Ole Gunnar Solskjær, che è intenzionato a prenderlo da svincolato.

Calhanoglu, dunque, potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nel calciomercato estivo, a luglio, anche perché, per Falk, la dirigenza dei 'Red Devils' sarebbe già in trattativa avanzata con gli agenti del giocatore ex Amburgo e Bayer Leverkusen.